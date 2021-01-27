Zeytiburnu'nda 65 yaş üstü vatandaşlara hastane hizmeti - Son Dakika

Zeytiburnu'nda 65 yaş üstü vatandaşlara hastane hizmeti

- Zeytiburnu'nda 65 yaş üstü vatandaşlara hastane hizmeti Zeytinbur'nda 65 Yaş Üstü vatandaşlara hastane hizmeti veriliyor.

- Zeytiburnu'nda 65 yaş üstü vatandaşlara hastane hizmeti İSTANBUL - Zeytinbur'nda 65 Yaş Üstü vatandaşlara hastane hizmeti veriliyor. Doktor muayenesi ve kontrol günü gelen yaşlı vatandaşlar evlerinden alarak, hastaneye götürüyor. Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri Koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşları hastane randevusunda yalnız bırakmıyor. Ekipler, doktor muayenesi ve kontrol günü gelen 65 yaş üstü vatandaşları evlerinden alarak, hastaneye götürüyor. İstanbul sınırları içerisindeki tüm hastanelere servis hizmeti veren Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri, hastane işlemleri süresince 65 yaş üstü vatandaşlara eşlik ederek, muayenesi tamamlanan hastaları tekrardan evlerine bırakıyor.

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