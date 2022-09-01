Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor (2) - Son Dakika
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Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor (2)

01.09.2022 16:49
Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor (2)

ZEYTİN AĞACI 5 KİŞİLİK AİLEYİ SEL SULARINA KAPILMAKTAN KURTARDIBursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, Halitpaşa Mahallesi'nde sele dönüştü.

ZEYTİN AĞACI 5 KİŞİLİK AİLEYİ SEL SULARINA KAPILMAKTAN KURTARDI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, Halitpaşa Mahallesi'nde sele dönüştü. Semt pazarının kurulduğu Değirmendere Caddesinde çok sayıda esnafın aracı sel sularına kapıldı. Karpuz satan bir pazarcı esnafının, eşi ve biri bebek 3 çocuğunun da içinde bulunduğu minibüs, sel sularında sürüklendi. O anlar mahalleli tarafından görüntülendi. Görüntülerde sel sularına kapılan minibüsün sürüklendiği ve bir zeytin ağacına takılarak durduğu görüldü.

Zeytin ağacı sayesinde sel sularında sürüklenmekten kurtulan minibüsteki kadın ile 3 çocuğu binada oturanlar tarafından kurtarıldı. Yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen Mine Yıldırım, o anları şu sözlerle anlattı: "Dün bir afet yaşandı burada. Çocukları arabanın içinden kurtardılar. Bir bebek, 2 küçük çocuk, annesi, apartmanımızın gençleri tarafından halat uzatılarak kurtarıldı. Bellerine kadar su içindeydiler. Eve aldık onları. Üstlerini yıkadık, eşyalarını değiştirdik. Şükürler olsun çocuklarda ve annede hiçbir şey yoktu. Bir de talihsizlik ki dün bizim mahallemizin pazarı vardı. Pazar olmasaydı o seyyar satıcılar burada olmayacaktı. Karpuz-kavun satan bir pazar esnafıydı. 3 çocuk, biri bebek, annesi vardı. Babaları vardı zaten babaları verdi çocukları. Bu ağacın sayesinde kurtuldular."'ELDEN ELE ALARAK KURTARDILAR'Binada oturanlardan Ahmet Yağcı, "Bu ağacın sayesinde kurtuldular. İş makinesinin olduğu yerde de kavun satan bir pazarcı arkadaş vardı. Onu da suyun yükselmesi ile beraber camdan çıkardık. Araç buradaydı, burada pazar kuruluyor. Araç suyun kuvvetiyle beraber ağaca sıkıştı. Sıkışınca burada kaldı araç. Sürücü yardım istiyor, yeğenlerim oradan buraya atlıyor. Onları birer birer, elden ele alarak kurtardılar. O kavun satan arkadaşın da beline halat bağladık. Ben yeğenlerimle beraber onu camdan çektim. Bu görmüş olduğunuz alan komple duvarlara kadar su içindeydi" diye konuştu.25 YIL ÖNDE DİKTİĞİ AĞAÇ HAYAT KURTARDI25 yıl önce diktiği zeytin ağacının bir ailenin hayatını kurtardığını söyleyen Enver Aydın, "Belediye yıkmak istedi bu ağacı, alttan kanalizasyon geçireceklerdi. Ben müsaade etmedim. Projeyi değiştirdiler. Kanalizasyonu başka yerden geçirdiler ve bu ağacı bana bıraktılar. Ben de etrafını çevirdim ve büyüttüm. Buradaki bir minibüsü sel götürdü. Pazarcılık yapıyormuş sürücü. Satış yaparken çocuklar da arabanın içindeymiş. Sel birden geldi. Ben balkonda oturuyordum. Hepsini aldı götürdü. Bu minibüsü de kaldırdı, bu ağacın altına sürükledi. Tekerin biri burada kaldı, biri orada. Ağacın altına sıkıştı kaldı. Hatta şimdi ağaç kırık. Şurası kırık, orasını ben elimden geldiğince onaracağım. Bakacağım, bu ağacı bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU/MUDANYA (Bursa),


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Mudanyalı vatandaş: 'Dere yataklarına bahçe yaptılar' Mudanyalı vatandaş: 'Dere yataklarına bahçe yaptılar' Belediye Başkanı Aktaş: '200 civarı ev ve iş yeri zarar gördü' Belediye Başkanı Aktaş: '200 civarı ev ve iş yeri zarar gördü'
Kaynak: DHA

Mudanya, Zeytin, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor (2) - Son Dakika

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