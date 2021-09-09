Zeytin ağacı olmayan Kayseri'de "salamura zeytin" - Son Dakika

Kayseri'de perakende satış hizmeti veren Köşk Sosyete Pazarı'nda, Mersin'den günlük taze gelen zeytinler salamuralık yapılarak vatandaşlara sunuluyor.

Esnaf Muzaffer Koca tarafından Mersin'in Mut ilçesinden günlük taze olarak Kayseri'ye getirilen zeytinler, Köşk Sosyete Pazarı'ndaki tezgahta kırılarak salamuralık olarak satılıyor. Vatandaşların talebi üzerine böyle bir hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Muzaffer Koca, "Vatandaşlara kendi doğal ürünlerini yapmayı öğretiyoruz" dedi.

Vatandaşların hizmete olan ilgisinin büyük olduğunu söyleyen Köşk Sosyete Pazarı İşletme Müdürü Hayati Dağ, "Köşk Sosyete Pazarı'nın 2. katında bulunan yöresel katımızda, her yöreye ait ürünleri halkın hizmetine sunuyoruz. Son olarak yöresel katımızda bulunan Mersin - Mut adlı iş yerinin sahibi, Kayseri halkının hizmetine sunmak için günlük Mersin'den, dalından kopardığı zeytinleri tezgahında kırarak halkın hizmetine sunuyor. Bu hizmeti 2019 yılından beri veriliyor ve vatandaşlar da gayet memnun, ilgileri büyük. Vatandaşlar günlük taze zeytinleri buradan temin edebilirler" dedi.

Zeytin ağacı yetişmeyen Kayseri'ye ham zeytin getirdiklerini söyleyen Esnaf Muzaffer Koca, "Biz Mersin'de çiftçiyiz. Zeytin işi ile uğraşıyoruz, hazır zeytin yapıyoruz. Biz Köşk Sosyete Pazarı'nda doğal gıda bölümünde zeytini kendimiz işleyerek, organik bir şekilde satıyorduk. Sonra müşteriler kendileri yapmak istediler ve nasıl yapabileceklerini sordular. Biz de burada 2 yıldır bahçeden topladığımız zeytinleri getiriyoruz. Burada kırma makinemiz var, makinemizle kırıp Kayseri halkına veriyoruz. Doğal zeytin rağbet gördü. Kendilerinin yaptıkları ürünlerin daha farklı olduğunu anladı vatandaşlar. Biz de talep olduğunu görünce günlük toplayıp geliyoruz ve satıyoruz. Kayseri'de Çiğ zeytin görmeyen insanlar var. Ham zeytini gösterdiğimiz zaman ağzına atıp yiyenler bile var. Bunu biz insanlara zamanla gösterdik. Zeytin ağacı yetişmeyen Kayseri'ye ham zeytini getirdik. Burada işleyip, kırdıktan sonra insanlara veriyoruz. İnsanlar salamura yapmasını öğrendiler. Alıp yedikleri zaman, markettekinden farklı olduğunu anlıyorlar. Doğal, organik zeytin yiyorlar hem de kendi yaptıkları zeytini yiyorlar. Vatandaşları buraya bekliyoruz çünkü her şeyin doğalını yerler burada. Organik ve kendi yaptıkları ürünleri yerler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ