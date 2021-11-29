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ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR - Son Dakika

ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR

29.11.2021 10:20

ULUSAL Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, son 15 yılda Türkiye'de zeytin ağacı sayısının yüzde 50 artarak 280 milyona ulaştığını belirtti.

ULUSAL Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, son 15 yılda Türkiye'de zeytin ağacı sayısının yüzde 50 artarak 280 milyona ulaştığını belirtti. Zeytinyağı üreticisi birçok ülkede küresel ısınma nedeniyle rekoltenin düştüğünü belirten Dr. Tan, Zeytinyağı rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 32 artarak 235 bin ton civarında gerçekleşmesi öngörüldü. Sofralık zeytinde de yaklaşık yüzde 40'lık artışla 506 bin ton zeytin rekoltesi tespit edildi dedi.

UZZK Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Mustafa Tan, 2021- 2022 zeytin sezonunu değerlendirdi. Dünyada zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin bu yıl oldukça sıkıntılı olduğunu söyleyen Dr. Tan, Türkiye'de de yazın görülen orman yangınları ile yağış yetersizliğinin endişe yarattığını söyledi. Yangınlarda 500 bin civarında zeytin ağacının zarar gördüğünü hatırlatan Dr. Tan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangından zarar görmüş ağaç sayısı kadar fidan dağıttığını ve bu konuda çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yaşanan olumsuzluklara karşın rekoltenin yükseldiğini kaydeden Dr. Tan, Rekolte çalışmaları, 2009- 2010 yılından beri bakanlığımızın görevlendirilmesiyle Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından başarıyla yürütülüyor. Türkiye'de bu yıl 'var yılı' yaşanıyor ve diğer ülkelere göre bu küresel iklim değişikliğinden daha az etkilendi. Zeytinyağı rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 32 artarak 235 bin ton civarında gerçekleşmesi öngörüldü. Sofralık zeytinde de yaklaşık yüzde 40'lık artışla 506 bin ton zeytin rekoltesi tespit edildi. Çalışmalar sona erdi ve dediğim gibi son derece dolu bir yıl değil. Fakat iyi bir 'var yılı'nın ikincisine yaşadığımız söyleyebilirim. Bundan daha iyisi 287 bin ton olmuştu dedi.

'AĞAÇ SAYISI YÜZDE 50 ARTTI, DÜNYADA BU DENLİ ARTIŞ YOK'

Son 15 yılda zeytin ağacı sayısında oldukça ciddi bir artış olduğunu belirten Dr. Tan Konseyimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte koymuş olduğu hedefler doğrultusundaki program dahilinde, zeytin ağacı sayımızda yaklaşık yüzde 50 bir artış oldu. Bu son derece sevindirici ve tüm dünya zeytinci ülkelerinde bu periyotta, bu denli bir artış yok. Şu anda geldiğimiz noktada yaklaşık 165 milyon meyve veren, 28 milyon da henüz meyve vermeyen fidan seviyesinde ağaç olmak üzere toplam 193 milyon ağaç var. Bu da dünya klasmanında oldukça önemli bir sıralama oluyor. Bizim bu anlamda, önümüzdeki yıllarda verimimizin daha düzenli ve var-yok yılları makasının daha az olacağı anlamına geliyor diye konuştu.

'TAKLİT VE TAĞŞİŞ İLE MÜCADELE EDİYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni yönetime yaptığı ziyarette sektörü ilgilendiren çok önemli kararlar aldıklarını ifade eden Dr. Tan, şunları söyledi

Bu toplantıyı bir milat olarak görüyoruz. Sektörümüzün önemli sorunlarıyla ilgili kısa ve orta vadede neler yapabiliriz, bunları tartıştık. Bunlardan bir tanesini; sektörümüzü derinden etkileyen ve haksız rekabet yaratan insanların, üreticilerin üretim şevkini kıran taklit ve tağşiş konusu. İçine karışım yapan sahtekarlar var. Bunlarla mücadelede konusunda hükümetimizin yasaları var. Yeni bir çalışmada da oldu. Caydırıcı maddeler var ama burada özellikle işletme kayıt numaraları olan firmalarımıza kontroller yapılıyor. Oysa beyaz tenekede yol kenarlarında satış yapanlar, işte tanker bazında bu sahte yağları sevk edenler veyahut da internet üzerinde genellikle Edremit-Ayvalık yağı, Aydın yağı adı altında isim vererek ve teneke fabrikalarında bu şekilde çakma ürünler yaptırarak satanları incelediğimizde, işletme kayıt numaralarının sahte olduğunu görüyoruz. Bu firmaların açıklanan fiyatların altında satış yaptığını ve eser miktarda zeytinyağı olduğunu görüyoruz. Bu konuda önemli bir mücadele başlatıyoruz. Bakanlığımızla, tıpkı rekolte heyet çalışmalarında yetkilendirildiğimiz gibi bir ortak çalışmayla bu sorunun üstesinden geleceğimize ümit ediyorum.

ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR
ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR
ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR
ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR
ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR
ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR
ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR
ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR

Mustafa Tan, Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZEYTİN AĞACI SAYISI YÜZDE 50 ARTAN TÜRKİYE, YENİ REKORLARA GİDİYOR - Son Dakika
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