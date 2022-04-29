Zeytin ağacına asılı halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytin ağacına asılı halde bulundu

29.04.2022 21:05

Zeytin ağacına asılı halde bulundu Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi zeytin ağacına asılı halde bulundu.

Zeytin ağacına asılı halde bulundu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi zeytin ağacına asılı halde bulundu.

Olay, Kemer Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda birinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ağaçta asılı halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Evrim Gökçe olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin olay yerine gelen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zeytin ağacına asılı halde bulundu
Zeytin ağacına asılı halde bulundu
Zeytin ağacına asılı halde bulundu
Zeytin ağacına asılı halde bulundu

YORUMLAR
500
Aydın'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası Aydın'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası Aydın'da ev yangını panikletti Aydın'da ev yangını panikletti Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı

Efeler, Zeytin, Kemer, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytin ağacına asılı halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
21:01 Aydın'da 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
20:57 Mehmet Metiner Abdullah Gül'e meydan okudu: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 21:23:52. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytin ağacına asılı halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement