Zeytin ağacına sıkışan kedi ile su kuyusuna düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Zeytin ağacına sıkışan kedi ile su kuyusuna düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

26.04.2022 16:03
Zeytin ağacına sıkışan kedi ile su kuyusuna düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yardıma ihtiyacı olan kediler ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yardıma ihtiyacı olan kediler ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güre Mahallesi'ndeki zeytin ağacına sıkışan yavru kedi ve Cennetayağı Mahallesinde su kuyusuna düşen bir köpeğin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu bulundukları yerden kurtarılan kedi ve köpek, ilk kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytin ağacına sıkışan kedi ile su kuyusuna düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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