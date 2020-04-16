Zeytin ağacındaki arı kolonisi, kovana konuldu - Son Dakika

Zeytin ağacındaki arı kolonisi, kovana konuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kovandan çıkan arı kolonisi zeytin ağacında toplandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kovandan çıkan arı kolonisi zeytin ağacında toplandı. Binlerce arının bulunduğu koloni, toplanarak kovana alındı. Gazipaşa Korubaşı Mahallesi'nde özel mülkte bulunan zeytin ağacında arı kolonisi toplandı. Binlerce arının bulunduğu ağacı gören ve hobi amaçlı arıcılıkla uğraşan mülk sahibi, kovan yardımıyla arıları yakalamak için harekete geçti. Boş kovana petek yerleştiren mülk sahibi, arıların toplandığı zeytin dalının altına boş kovanı koyup, zeytin dalını silkeleyince binlerce arı kovana düştü. Uçuşan bazı arılar ise sonradan kovanda toplandı. Binlerce arının bulunduğu ağacı gören ve hobi amaçlı arıcılıkla uğraşan mülk sahibi, kovan yardımıyla arıları yakalamak için harekete geçti. Boş kovana petek yerleştiren mülk sahibi, arıların toplandığı zeytin dalının altına boş kovanı koyup, zeytin dalını silkeleyince binlerce arı kovana düştü. Uçuşan bazı arılar ise sonradan kovanda toplandı. 250 arı kovanı sahibi Fatih Oktan, "Arkadaşımızın arıları zeytin ağacına oğul salmış, oradan aldık boş kavana koyduk. Arımız gayet sakin, uysal. 8 çıta arı salmış geriye kalan güçlü kovanı ikiye böldük arkadaşımızın kovanı 5 olmuş oldu" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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