Zeytin ağacından düşen kişi öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi 7245 Sokak'ta meydana geldi. 69 yaşındaki Mustafa Erkuş, yakındaki dağlık bir alanda zeytin toplamaya gitti. Yamaç alandaki ağaçtan zeytin toplamaya başlayan Erkuş, biranda dengesini kaybederek düştü. Mustafa Erkuş'un düştüğünü gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Erkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Erkuş'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA