Zeytin ağacından elde edilen gelirle öğrencilere robot tasarımı eğitimi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 bin yıllık zeytin ağacından elde edilen gelirle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere robot tasarımı eğitimi verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk tarafından asırlık zeytin ağaçlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Robotik İlham Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda ilçede bulunan ve yaşının bilimsel yöntemlerle 3 binin üzerinde olduğu tespit edilen "Ata Ağaç" isimli zeytin ağacından elde edilen gelirle kırsal mahallelerde yaşayan 19 öğrenciye temel fizik, temel elektrik, basit programlama, robot tasarımı, ve 3D printer kullanımı alanlarında eğitim verildi.

Öğrencilerin eğitimler sonucu ortaya çıkardıkları bazı tasarımlar Kazıklı Mahallesi'nde törenle sergilendi.

Burada öğrencilerle sohbet eden ve eğitimler hakkında bilgi alan Milas Kaymakamı Eren Arslan, öğrencilere gelecek yıllarda düzenlenecek teknofeste bir takım halinde çıkmaları için destek vereceklerini belirtti.

Törene Arslan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.