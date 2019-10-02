Son Dakika Haberleri: Zeytin ağaçları arasında ders gören suriyeliler okul istiyor
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Zeytin ağaçları arasında ders gören suriyeliler okul istiyor

31 dakika önce

Zeytin ağaçları arasında ders gören Suriyeliler okul istiyorSURİYE'de çıkan iç savaş sonrasında aileleri ile birlikte güvenli bölgelere gelen çok sayıda çocuk, eğitimlerine açık havada zeytin ağaçları altında devam ediyor.

Zeytin ağaçları arasında ders gören Suriyeliler okul istiyor

SURİYE'de çıkan iç savaş sonrasında aileleri ile birlikte güvenli bölgelere gelen çok sayıda çocuk, eğitimlerine açık havada zeytin ağaçları altında devam ediyor.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Kille bölgesinde Suriye'deki iç savaşın ardından Hama, Humus, Şam ve Halep'ten güvenli bölgelere gelen çok sayıda savaş mağduru çocuk, iç savaş nedeniyle yarım bıraktıkları eğitimlerine büyük imkansızlıklar içinde devam etmeye çalışıyor. Yaşları 5 ila 11 arasında olan çocuklar, gönüllü öğretmenler ile birlikte matematik, Arapça ve din dersleri görüyor. Altı gönüllü öğretmen hem sabah, hem de öğlen görev yaparak çocuklara eğitim veriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN OKUL İSTİYORUZ

Öğretmenlerden Abdullah Al Bassal, İdlib'deki Kille kasabasına Hama'dan geldiklerini ifade ederek bölgeye göç eden çok sayıda ailenin olduğunu ve büyük imkansızlıklar içinde eğitim vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Dünyaya seslenerek yardım istediklerini belirten Al Bassal, Kendimiz için bir şey istemiyoruz. Bizim için bir şey yapmasınlar ama bu çocukların geleceği önemli, onlar için destek verin. Biz şimdi okulumuzu kurduk ama açık havadayız, yakında kış gelecek ve bizim için çok zor olacak. Burada 200'e yakın öğrenci var. Biz o yüzden okul istiyoruz diye konuştu.

Büyük imkansızlıklar içinde açık havada ders gören çocuklar ise eğitimlerini daha sağlıklı alabilmek için okul istiyor.

Zeytin ağaçları arasında ders gören suriyeliler okul istiyor

Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:41 Kaynak: DHA
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