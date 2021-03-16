Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü

16.03.2021 17:54
Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü, System.String[]

Antalya'da 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle abisiyle tartışmaya başlayan Mustafa B., arabasından aldığı ruhsatsız tüfeğiyle abisi Hüseyin B.'yi öldürdü. Evinde yakalandıktan sonra gözaltına alınan katil kardeşin, ifadesinde 'çok pişmanım' dediği öğrenildi.

Manavgat'ın Demirciler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 15 dönüm 2B arazisine bir süre önce 5 kardeş tarafından zeytin ağacı dikildi. Kardeşlerden Hüseyin ve Mustafa B. arasında 2B arazisinde birbirlerine ait zeytin ağaçlarını kestikleri iddiasıyla sık sık tartışma yaşanıyordu. Bugün sabah saatlerinde Hüseyin B., kamyonetiyle zeytinlere ve yine aynı yerde bulunan arılarına, kardeşi Mustafa da zeytinlerine bakmak amacıyla tarlaya geldi. İki kardeş arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan ruhsatsız tüfeğini alan Mustafa B., ağabeyi Hüseyin B.'ye ateş etti. Hüseyin B. kanlar içerisinde yere düşerken, Mustafa B. olayda kullandığı tüfekle otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YENGESİ TARAFINDAN BULUNDU

Silah sesi üzerine yakınlarda bulunan Mustafa ve Hüseyin B.'nin kardeşi Ahmet B.'nin eşi Zeynep B. olay yerine geldi. Hüseyin B.'nin yerde kanlar içerisinde yattığını gören Zeynep B., eşini arayarak durumu haber verdi. Ahmet B.'nin verdiği bilgi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin B.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçan Mustafa B.'yi Sanayi Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa B.'nin 'çok pişmanım' dediği belirtildi. Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika


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