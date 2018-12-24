Zeytin alımı 31 Aralık’ta sona erecek
1 saat önce
Marmarabirlik'te 12 Ekim'de başlayan ürün alım kampanyası 31 Aralık'ta sona erecek.
Marmarabirlik'te 12 Ekim'de başlayan ürün alım kampanyası 31 Aralık
'ta sona erecek. Birlik, alımların başladığı günden bugüne, 50 bin ton ürün ve tutar bazında 347 milyon liralık alım gerçekleştirdi. Pazartesi günü yapılacak beşinci dilim ödemeyle ortaklara 190 milyon lira ödenmiş olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:48
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