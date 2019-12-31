Zeytin alımları 6 Ocağa kadar uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Zeytin alımları 6 Ocağa kadar uzatıldı - Son Dakika Ekonomi

Zeytin alımları 6 Ocağa kadar uzatıldı

7 saat önce

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi zeytin alımlarının 6 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Zeytin alımları 6 Ocağa kadar uzatıldı, System.String[]

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi zeytin alımlarının 6 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.


2019/2020 iş yılı zeytin alım kampanyası hakkında değerlendirme yapan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, 15 Ekim 2019 tarihinde çalışmaya başlayan yağhane ile 25 Ekim 2019 tarihinde başlayan zeytin alımlarının 17 alım yeri ile sürdürdüğünü belirterek, bu yıl ortaklardan 41 milyar 766 bin 764 lira değerinde 6 708 ton 998 kg. zeytin alımı yapıldığını, yağhanede de 1 milyon 75 bin 679 kg. zeytin kırıldığını bildirdi. Ortaklardan gelen yoğun talep üzerine zeytin alımlarının 6 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi veren Şenol, "Zeytin alımları 2 Ocak tarihinden itibaren Gedeve merkez depolarımızda 08: 00-18: 00 saatleri arasında yapılacaktır. Bundan sonraki öncelikli işimiz zeytin bedellerinin en kısa zamanda ödenmesi hususunda birliğimiz ile görüşmeler yapmaktır. 2020 yılında ortaklarımız tarafından kullanılacak organik ve suni gübre temin etmek ve bu yıl zeytin alımlarında uygulanan avans fiyatların güncellenmesi için çalışmalar yapmaktır. Bu yıl zeytin alımları sırasında ve yağhanemizde personelimizle hata yapmadan hizmet vermeye çalıştık. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz, kazancınız bereketli olsun" dedi. - BALIKESİR

Zeytin, Erdek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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