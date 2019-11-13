Son Dakika Haberleri: Zeytin bahçelerinde hasat sonrası budama yapılıyor
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Zeytin bahçelerinde hasat sonrası budama yapılıyor

6 saat önce

Türkiye'de zeytin üretiminde söz sahibi olan Aydın'da zeytin bahçelerinde hasat sonrasında ağaçlar budanıyor.

Zeytin bahçelerinde hasat sonrası budama yapılıyor, System.String[]

Türkiye'de zeytin üretiminde söz sahibi olan Aydın'da zeytin bahçelerinde hasat sonrasında ağaçlar budanıyor.


Aydın ve çevresinde devam eden zeytin hasadı sonrasında bakıma alınan zeytin ağaçları budanarak, ağacın daha fazla verim vermesi sağlanıyor. Yaklaşık 5 yıldır zeytin ağacı budama işi yapan İsmail Yeşilçeşme, Aydın, Denizli ve Muğla bölgesindeki zeytin bahçelerinde budama işi yaptıklarını belirterek, "Zeytinde budama Ekim ayından, Nisan ayına kadar devam eder. Zeytin ağaçlarının en önemli bakımlarında biri de budamadır. Zeytin ağaçlarından kaliteli ve bol ürün alabilmek için her yıl zeytin budaması gereklidir. Yapılan budama işi ile ağaçların verimliliği artar, havadan ve güneşten daha fazla yararlanır. Tabi zeytinde budama işini herkes yapamaz. Ağacın nasıl budanacağı, hangi dalların kesileceği büyük önem taşır. Bunu bilmeyen kişiler ağaca yarar değil, zarar verir. Onun için bu işi bilenlere bırakmak gerekir" diye konuştu. - AYDIN

Türkiye, Zeytin, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
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