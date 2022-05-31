ZEYTİN BAHÇESİNE KENEVİR BASKINI - Son Dakika
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ZEYTİN BAHÇESİNE KENEVİR BASKINI

31.05.2022 11:15

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zeytin bahçesine düzenlenen baskında 79 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zeytin bahçesine düzenlenen baskında 79 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi Nohutyeri mevkiinde R.T.'nin evinin yanında bulunan zeytin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından R.T.'ye ait evde ve zeytin bahçesinde yapılan aramalarda saksılar içerisinde 79 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili R.T. ve oğlu Y.T.'nin kan ve kıl örnekleri alınarak adli işlem başlatıldı.

ZEYTİN BAHÇESİNE KENEVİR BASKINI
ZEYTİN BAHÇESİNE KENEVİR BASKINI
ZEYTİN BAHÇESİNE KENEVİR BASKINI
ZEYTİN BAHÇESİNE KENEVİR BASKINI

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Kaynak: DHA

Hint Keneviri, Gazipaşa, Antalya, Kenevir, Güncel, Son Dakika

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