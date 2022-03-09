Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar - Son Dakika
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Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar

09.03.2022 10:27
Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir zeytin bahçesinde vidanjör ile biyogaz kimyasal gübre atığı döktüğü tespit edilen kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir zeytin bahçesinde vidanjör ile biyogaz kimyasal gübre atığı döktüğü tespit edilen kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı ve Akköy mahalle yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi sırasında, Musacalı ve Akköy yolu üzerinde bir vidanjörün zeytin bahçesine biyogaz kimyasal gübre atığı döktüğü tespit etti.

Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, konuyla ilgili Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar
Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar

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Kimyasal, Jandarma, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar - Son Dakika


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