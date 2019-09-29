Son Dakika Haberleri: Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ve kolye oluyor
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Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ve kolye oluyor

58 dakika önce

Karaman'da yaşanan 91 yaşındaki Mehmet Emin Güzel, zeytin çekirdeğinden yaptığı tespih ve kolyeleri ziyaretine gelenlere hediye olarak veriyor.

Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ve kolye oluyor, System.String[]

Karaman'da yaşanan 91 yaşındaki Mehmet Emin Güzel, zeytin çekirdeğinden yaptığı tespih ve kolyeleri ziyaretine gelenlere hediye olarak veriyor.


Çiftçi emeklisi olan 5 çocuk ve 9 torun sahibi Mehmet Emin Güzel, eşi Emine Güzel (87) ile Rauf Denktaş Mahallesi'nde bulunan evlerinde yaşamını sürdürüyor. Mehmet Emin Güzel, boş zamanlarını mini bir atölyeye çevirdiği evinin balkonunda geçiriyor. Güzel, zeytin çekirdeklerini kolla çevrilen zımparayla tespih tanesi haline getirdikten sonra matkapla deliyor. 91 yaşında olasına rağmen çalışmayı çok sevdiğini kaydeden Mehmet Emin Güzel, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için zeytin çekirdeğinden tespih ve kolye yapıyorum. Yaptığım bu tespih ve kolyelerin çoğunluğunu ise ziyaretime gelen tanıdıklarıma hediye olarak veriyorum. Şimdiye kadar birkaç tanesini sattım" dedi.


Eli ayağı tutan yaşıtlarına da vakit geçirmeleri için bir uğraş bulmaları tavsiyesinde de bulunan Güzel, "Eşim de bu konuda bana destek oluyor. Boş duracağına zaman geçirmek için yap diyor" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman, Torun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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