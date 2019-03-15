Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Gümrük Kapısı açıldı

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı açıldı

1 saat önce

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, insani yardım malzemeleri taşıyan tırların giriş ve çıkışlarına açıldı.

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı açıldı, System.String[]
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, insani yardım malzemeleri taşıyan tırların giriş ve çıkışlarına açıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:15 

Kumlu, Hatay, Ekonomi
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