Zeytin Dalı Gümrük Kapısı açıldı
1 saat önce
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, insani yardım malzemeleri taşıyan tırların giriş ve çıkışlarına açıldı.
Hatay
'ın Kumlu
ilçesinde yapımı tamamlanan Zeytin
Dalı Gümrük Kapısı, insani yardım malzemeleri taşıyan tırların giriş ve çıkışlarına açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:15
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