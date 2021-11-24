Zeytin Dalı Gümrük Kapısında 13 bin 830 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika

Zeytin Dalı Gümrük Kapısında 13 bin 830 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinde bandrolsüz ve yabancı menşeli, 13 bin 830 paket sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinde bandrolsüz ve yabancı menşeli, 13 bin 830 paket sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçılığı yapılacağına dair Gümrük Muhafaza ekiplerine gelen bir ihbar, birimlerce değerlendirilerek kayıtlara alındı. Suriye'den kaçak sigara getireceği öğrenilen şüpheli bir tırın gümrük kapısına gelmesi üzerine, ihbar sisteminden alınan uyarının ardından harekete geçildi. Araç öncelikle x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada tırın dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine dorsenin taban döşemelerinin sökülmesine karar verildi. Sökülerek açılan döşemelerin altında kaçakçılarca oluşturulan gizli bölmelerin içerisine, bandrolsüz ve yabancı menşeli, sigara paketleri doldurulduğu tespit edildi. Operasyon sonucunda toplam 13 bin 830 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, söz konusu kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konuldu. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor. - ANKARA

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