Zeytin dalı gümrük kapısı'nda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda, TIR'ın dorsesinde özel olarak oluşturulan gizli bölmeler içerisinde 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin Afrin bölgesinden gelen Türk plakalı TIR, ülkeye giriş kaydı yapıldığı sırada riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli TIR, görevli muhafaza memuru tarafından X-Ray tarama cihazına sevk edildi. Aracın X-Ray taraması neticesinde dorsesinde şüpheli yoğunluklu bölgeler olduğu tespit edildi ve araç arama hangarına alındı. Burada, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan fiziki kontrolde aracın dorsesinde yeni kaynak yapılan yerler bulunduğu saptandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta bulunan gizli bölmelerde yapılan aramada, üzerinde TAPDK Bandrolü bulunmayan toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralara ve kaçak eşyayı taşıyan TIR'a el konuldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.