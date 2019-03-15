Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, Yardımlar İçin Açıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, insani yardım malzemeleri taşıyan tırların giriş ve çıkışlarına açıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, insani yardım malzemeleri taşıyan tırların giriş ve çıkışlarına açıldı.



Kumlu ilçesine yaklaşık 16 kilometre, Cilvegözü Sınır Kapısı'na ise 22 kilometre uzaklıktaki Hatayhamamı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda yardım faaliyeti amacıyla tırlar giriş-çıkış yapmaya başladı.



Bu kapsamda bugün Türk Kızılaya ait içinde insani yardım bulunan 2 tır, sınır kapısına geldi.



Gerekli belgelerin yanı sıra kantar kısmına alınarak ağırlık kontrollerinden geçirilen tırların, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra hudut kapısına sevk edilerek çıkışları sağlandı.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, gümrük kapısının önemine değinerek, "Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi açısından stratejik öneme sahiptir. Kapımızın ilçemizdeki ticari hayata ve istihdama etkisi olumlu olacaktır." ifadesini kullandı.



Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 30 gümrük muhafaza memuru ile 23 idareci ve diğer personel olmak üzere toplam 53 kişi görev alıyor.



Güvenlik önlemleri kapsamında x-ray kontrolünden geçirilen tırlarla ilgili sistemin uyarı vermesi halinde araçlarda ilgili birimlerce teknik arama yapılıyor.

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