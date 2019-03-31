Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu
34 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, teröristlere ait hedeflerin, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Zeytin
Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, teröristlere ait hedeflerin, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi.
MSB Basın Halkla İlişkiler
Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.
Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:46 Kaynak: AA
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