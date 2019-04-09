Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu

6 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:17 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün' Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, Arkadaşına Tokat Attı Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 22:23:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]