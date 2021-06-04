Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

DÜN DE ŞEHİT VERMİŞTİK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı" denildi.