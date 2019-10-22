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Son Dakika Genel Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit düşen Mutlu Can Meşeci son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit düşen Mutlu Can Meşeci son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit düşen Mutlu Can Meşeci son yolculuğuna uğurlandıSAMSUN - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), Samsun'un Bafra ilçesinde son...

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit düşen Mutlu Can Meşeci son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba ocağında getirilen şehidin cenazesi burada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Askerlerin omuzunda baba evine çıkartılan şehidin cenazesi daha sonra alınan helalliğin ardından İshaklı Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camisi'ne getirildi. Burada şehidin öz geçmişi okunarak öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardında Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi top arabasına koyuldu. Şehidin ağabeyi Murat Can kardeşinin kamuflajını giyerek onu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı. Cenaze Bafra Asri Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Vali Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven, İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit düşen Mutlu Can Meşeci son yolculuğuna uğurlandı

Samsun, Bafra, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:37 Kaynak: İHA
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