Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker

49 dakika önce

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (22), Aksaray'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker, System.String[]
Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (22), Aksaray'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin annesi Fadimana Balkış'ın Taşpazar Mahallesi 815. Sokak'ta ikamet ettiği eve gelen Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, İl Müftüsü Cemalettin Bal ve askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına verdi.

Haberin duyulmasının ardından baba Erdal Ergen, komşular ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin annesinin evine ve komşu evlere Türk bayrakları asıldı.

Evin önünde Kur'an-ı Kerim okundu.

Bekar olan şehit Ergen'in mayıs ayında nişanlanacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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