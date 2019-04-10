Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker İçin Tören

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın (23) için tören düzenlendi.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın (23) için tören düzenlendi.



Şehidin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık gasilhanesine getirildi.



Sayın'ın naaşının araçtan indirildiği sırada Emel Mişe isimli kadın, annesinin cenazesini bırakıp şehit için gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı.



Şehidin tabutuna sarılmak isteyen ve o sırada baygınlık geçiren Mişe, yakınları tarafından sakinleştirildi.



Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.



Sayın'ın naaşı, basına kapalı düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Niğde'ye gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında

Oyuncu Tolga Çevik'ten İstanbul Oylarının Yeniden Sayılmasına İlginç Yorum