KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi

07.04.2021 23:21

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 30 yaşındaki Akdal'ın şehadet haberini, Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden babası Feramuz ile annesi Remziye Akdal'a verdi.

Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi
KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi
KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi
KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi

Zeytin Dalı, Uzman Çavuş, Suriye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e kınama Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı
NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da         
23:30
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu         
22:16
FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı FIFA, Beşiktaş'ın futbolcusuna 'Ahtapot' benzetmesi yaptı         
21:59
ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor         
21:43
Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı         
21:03
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı         
20:05
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 00:00:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAHRAMANMARAŞ - Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei