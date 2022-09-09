Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın Çorum 'un Sungurlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Ramazan Uçakcı'nın Çorum'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.