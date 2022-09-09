Şehit Ramazan Uçakcı'nın Çorum'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Şehit Ramazan Uçakcı'nın Çorum'daki ailesine acı haber verildi

09.09.2022 22:22
Şehit Ramazan Uçakcı'nın Çorum'daki ailesine acı haber verildi

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın Çorum'un Sungurlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın Çorum'un Sungurlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer, şehidin Sunguroğlu Mahallesi'ndeki evine giderek, anne Fatma Büyüm'e acı haberi verdi.

Şehidin evi ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin cenazesi için yarın ikindi namazından sonra Atatürk Meydanı'nda tören düzenleneceği, ardından vasiyeti üzerine Sarıkaya köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Ramazan Uçakcı'nın Çorum'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Ramazan Uçakcı'nın Çorum'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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