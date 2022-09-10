Şehit Piyade Uzman Çavuş Uçakçı memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Uçakçı memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

10.09.2022 17:42
Şehit Piyade Uzman Çavuş Uçakçı memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara GATA'dan alınarak, askeri helikopterle Sungurlu'ya getirildi. Buradan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin cenazesi, önce helallik alınmak üzere Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki evine, daha sonra tören için Atatürk Meydanı'na getirildi.

Törende tekerlekli sandalye ile yer alan şehidin annesi Fatma Büyüm, gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri Öztürk ve Ayşe Uçakçı'nın da törende ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Törende cenaze namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından şehidin ruhu için dua edildi.

Şehit Ramazan Uçakçı'nın cenazesi, duanın ardından Sarıkaya köyü mezarlığında defnedildi. Şehidin, ailesine öldüğünde köyüne defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Uçakçı memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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