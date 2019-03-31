Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde TSK Unsurlarına Havan Saldırısında Bulunan Teröristlere Ait...

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde TSK Unsurlarına Havan Saldırısında Bulunan Teröristlere Ait...

1 saat önce

Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde TSK Unsurlarına Havan Saldırısında Bulunan Teröristlere Ait..., System.String[]
Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:10 Kaynak: AA

TSK, Güncel
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