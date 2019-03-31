Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde TSK Unsurlarına Havan Saldırısında Bulunan Teröristlere Ait...
1 saat önce
Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:10 Kaynak: AA
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