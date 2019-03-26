Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekatı 10. Gününde: 649 Ypg'li Öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı 10. Gününde: 649 Ypg'li Öldürüldü

31 dakika önce

Suriye'nin kuzey batısında bulunan Afrin şehrine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 YPG militanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'nin kuzey batısında bulunan Afrin şehrine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 YPG militanının hayatını kaybettiği bildirildi.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:25 Kaynak: Youtube

Afrin, Suriye, Genel
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