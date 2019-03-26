Zeytin Dalı Harekatı 10. Gününde: 649 Ypg'li Öldürüldü
31 dakika önce
Suriye'nin kuzey batısında bulunan Afrin şehrine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 YPG militanının hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye
'nin kuzey batısında bulunan Afrin
şehrine düzenlenen Zeytin
Dalı Harekatı kapsamında 649 YPG militanının hayatını kaybettiği bildirildi.…
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:25 Kaynak: Youtube
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