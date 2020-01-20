Zeytin Dalı Harekatı 2 yaşında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytin Dalı Harekatı 2 yaşında - Son Dakika

Zeytin Dalı Harekatı 2 yaşında

6 saat önce

İdlib'te rejimin bombalı saldırıları altında halk kabusu yaşarken, sığınacak yer ararken, Türkiye'nin kontrolü altına alınan Afrin'de halk 2 yıldır huzuru yaşıyor.

Zeytin Dalı Harekatı 2 yaşında, System.String[]

İdlib'te rejimin bombalı saldırıları altında halk kabusu yaşarken, sığınacak yer ararken, Türkiye'nin kontrolü altına alınan Afrin'de halk 2 yıldır huzuru yaşıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de özgürleştirilen Afrin'de halk, huzurlu bir şekilde hayatını sürdürüyor. Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği operasyon ile 2 yıl önce özgürleştirilen Afrin kent merkezinde terörün sonlandırılması Suriye ve Kürt halklarını rahatlattı. Türkiye'nin operasyonunun 2. yıl dönümünde Afrin sokakları İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından huzurlu bir şekilde görüntülendi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla kent merkezine girilerek terörü bitiren Türkiye, Abdullah Öcalan'ın ilk olarak kaçtığı şehir olan Afrin'de Kürt halka ve bölgeye geri dönen Suriyelilere hizmeti 24 saat aralıksız sürdürüyor. Harekatın yıl dönümünde Afrin sokakları huzur içerisinde görüntülendi. Afrin halkı bölgeye gelen Türk gazetecilere ve yerel muhabirlere Afrin'de 2 yıldır huzurla şekilde yaşadıklarını belirtti.

18 Mart 2018'de terör örgütlerinden temizlenen Afrin esnaflarından Alaaddin Bin Halel, "Türkiye geldikten sonra huzurlu şekilde yaşıyoruz, sadece biraz ticaret ve satış konularında sorun yaşıyoruz. İdlib'teki bombardımandan kaçan arkadaşlar Afrin'e geliyor ama burada ev yok" dedi.

Afrin merkezine alışveriş yapmak için gelen Abid Bin Temrüş, "Afrin'de çok iyi ve huzurlu yaşıyoruz, ben Afrin'in köylerinde yaşamımı sürdürüyorum" dedi. Türkiye'nin operasyonlarından sonra Afrin'de hayatın güzelleştiğini söyleyen Mali Bin Şam, günlük yaşamlarına değindi. Şam, "Afrin'de günlerimiz, satışlarımızı yaparak geçiyor. Günde 10-20 TL, para kazanıyoruz" diye konuştu.

(Adnan Kulak - Adem Karagöz - Mehmet Bayrak/İHA)

Türkiye, İdlib, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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