Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
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Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

2 dakika önce

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, System.String[]
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çatışma yaşandığı belirtildi.
Çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:24 Kaynak: AA
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