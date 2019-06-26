Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber geldi: Şehidimiz var

Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı!

Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat

Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği