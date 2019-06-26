Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
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Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı duyuruldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı duyuruldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:53 
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