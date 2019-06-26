Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:53
Milli Savunma Bakanlığından, Zeytin
Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı duyuruldu.
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