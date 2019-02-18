Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Şehit

Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Şehit

1 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında bir asker şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Şehit, System.String[]
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:15 Kaynak: AA

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