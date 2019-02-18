Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekatı'ndan Acı Haber: 1 Asker Şehit

Zeytin Dalı Harekatı'ndan Acı Haber: 1 Asker Şehit

50 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehitANKARA - Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

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