Zeytin Dalı Harekatı'ndan Acı Haber: 1 Asker Şehit
50 dakika önce
Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehitANKARA - Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Zeytin
Dalı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı
yaptığı açıklamada; "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
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