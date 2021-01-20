- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes'teki halk güvende - Son Dakika

- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes'teki halk güvende

20.01.2021 18:21

- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes'teki halk güvende Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken, Cinderes'teki halk terör eylemlerden uzak ve normal hayatını sürdürüyor.

- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes'teki halk güvende

AFRİN - Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken, Cinderes'teki halk terör eylemlerden uzak ve normal hayatını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye topraklarında yer alan Afrin'in, PKK/ YPG terör örgütünden kurtarılması amacıyla başlatılan harekatının Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. Yılı. Bölgenin terörden temizlenmesi için başlatılan operasyonun ardından terörden arındırılan bölgede yaşayan halk artık güvende. Güvenliğin sağlandığı bölgede normal hayatın hareketlenirken halk alışverişini de güvenle yapıyor.

Harekatının başladığını hiç unutmayan Muhammed Baraket, "Bölgeyi ve özellikle Afrin, Cinderes'i terörden temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştı " ifadesini kullandı. Ailesiyle Cinderes kent merkezinde yaşayan Muhammed Talha ise, " Çok şükür Cinderes dahil olmak üzere bütün bölgede barışta ve güvende. Biz de çok iyiyiz ve güvende yaşıyoruz . Zeytin Dalı Harekatı'nın sonrasında artık problem olmadan yaşıyoruz. Hayatımızı normal bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes'teki halk güvende
- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes'teki halk güvende
- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes'teki halk güvende
- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes'teki halk güvende

Zeytin Dalı, Suriye, Terör, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes'teki halk güvende - Son Dakika


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