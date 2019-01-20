Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekatı'nın Birinci Yılı

Zeytin Dalı Harekatı'nın Birinci Yılı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Birinci Yılı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılına ilişkin açıklama yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenleri rahmetle andığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla, tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:43 Kaynak: AA

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