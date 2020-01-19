Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü (3) - Son Dakika

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden kurtarılan Afrin ilçesi

Afrin ilçesinde yeniden hizmete açılan Afrin Hastanesi

Afrin Hastanesi'nde sıra bekleyen ve tedavi gören hastalar

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir bebek

Türkiye'nin Afrin'i terörden arındırdığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının üzerinden iki yıl geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinden kurtarılması için başlattığı harekat yarın iki yaşında.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurdu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, aynı gün 17.00'de belirlenen terör hedeflerini bombalamaya başladı.

TSK ve SMO askerlerinin katıldığı Zeytin Dalı Harekatı, zorlu arazi ve kış şartlarında, yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü. TSK ve SMO, sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Terörün izleri silindi

Afrin'de güvenliği güçlendirmek, sivillerin evlerine dönmelerini kolaylaştırmak ve hayatın normale döndürülmesi TSK ve SMO'nun önceliği oldu.

Arama ve tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'ya ait üsler, hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi.

Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçede 7 yerel meclis kurularak bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi adına, Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölge halkına yardımcı olunuyor.

Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK, Afrin'deki huzuru bozmak için sık sık saldırılar düzenliyor.

Sağlık ve eğitim alanlarına daha da önem veriliyor

Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği olduğu biliniyor.

Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı. Plastik cerrahi bölümünün de hizmet verdiği hastanede ücretsiz tedavi imkanı sunuluyor.

Okullarda, terör örgütü YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek, muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.

Kültür merkezi ve spor kompleksi açılan Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 53 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor.