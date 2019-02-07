Zeytin Dalı Harekatı Şehidi İçin Mevlit Okundu

KARABÜK'ün Safranbolu
ilçesinde, Zeytin
Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan Piyade
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar
için mevlit okutuldu.
Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehit düşmesinin birinci yılı nedeniyle Merkez
Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide, Karabük
Valisi Fuat Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih
Ürkmezer, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören
, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül
, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, "Ömer Bilal şahadet şerbetini içeli bir yıl oldu. Unutmadık, unutmayacağız. Bu gün evladımızın nezdinde tüm şehitlerimizi bir kez daha andık. Onlara dualar gönderdik. O makamlar, isteyerek varılamayacak makamlardır. Gönülden inanıyoruz ki, Ömer Bilal Akpınar ve onun gibi kahraman vatan evlatları, bilmediğimiz bir mekanda sizleri, bizleri ve tüm ümmeti temaşa ediyorlar. Bizlerin, onların uğrunda canlarını feda ettiği değerlere, kutsallara ne kadar sahip çıktığımızı gözlüyorlar" dedi. - K