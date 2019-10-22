Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Genel Zeytin Dalı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Zeytin Dalı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyorSAMSUN - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci(23), Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurluyor.

Zeytin Dalı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

SAMSUN - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci(23), Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurluyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba ocağında getirilen şehidin cenazesi burada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Askerlerin omuzunda baba evine çıkartılan şehidin cenazesi daha sonra alınan helalliğin ardından İshaklı Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camisi'ne getirildi.

Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Zeytin Dalı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Samsun, Bafra, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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