Zeytin Dalı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
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Zeytin Dalı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyorSAMSUN - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci(23), Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurluyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
Zeytin Dalı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
SAMSUN - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci(23), Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurluyor.
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba ocağında getirilen şehidin cenazesi burada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Askerlerin omuzunda baba evine çıkartılan şehidin cenazesi daha sonra alınan helalliğin ardından İshaklı Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camisi'ne getirildi.
Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
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