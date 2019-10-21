Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

48 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan bir üs bölgesine teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan asker, şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan bir üs bölgesine teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan asker, şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, 11 Ekim'de PKK/ YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı hatırlatıldı. Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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