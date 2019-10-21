Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Son Dakika Ekonomi Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

38 dakika önce

Teröristler tarafından 11 Ekim'de yapılan havan saldırısında yaralanan asker, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

Teröristler tarafından 11 Ekim'de yapılan havan saldırısında yaralanan asker, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:36 
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