Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
38 dakika önce
Teröristler tarafından 11 Ekim'de yapılan havan saldırısında yaralanan asker, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Teröristler tarafından 11 Ekim'de yapılan havan saldırısında yaralanan asker, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:36
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