Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı'nda ağır yaralanan uzman çavuş görev bekliyor
Son Dakika Güncel Zeytin Dalı'nda ağır yaralanan uzman çavuş görev bekliyor

Zeytin Dalı'nda ağır yaralanan uzman çavuş görev bekliyor

59 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı'nda 9 arkadaşını şehit veren, kendisi de ağır yaralanan Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez, 4 aylık yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu.

Zeytin Dalı'nda ağır yaralanan uzman çavuş görev bekliyor, System.String[]

Zeytin Dalı Harekatı'nda 9 arkadaşını şehit veren, kendisi de ağır yaralanan Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez, 4 aylık yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu. Derin yarasına rağmen gaziliği düşünmeyen ve birliği ile Ceylanpınar'a giden uzman çavuş, Barış Pınarı Harekatı'nda verilecek görevi bekliyor.

Bornova Jandarma Tugay Komutanlığında görevliyken Zeytin Dalı Harekatı sırasında 9 arkadaşı ile birlikte Suriye'ye sevk edilen Uzman Çavuş Bekir Kerkez'in 9 arkadaşı şehit olurken, kendisi ise boğazına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralandı. 4 ay yaşam mücadelesi veren Uzman Çavuş Bekir Kerkez, tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Gaziliği düşünmeyen Kerkez, askerlik görevine geri döndü. Tokat Jandarma Komando Taburu'na görevlendirilen Kerkez, yeni birliği ile birlikte bu kez Suriye sınırına gönderildi. Birliği ile Ceylanpınar'a gelen Komando Uzman Çavuş Kerkez, Barış Pınarı Harekatı için görev bekliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan anne Hatice Kerkez oğlu ile gurur duyduğunu söylerken, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm askerler için dua etti.

Köy korucusu ağabey Muharrem Kerkez ise kardeşi ile telefonla konuştu. Anne ve ağabeye duygusal anlar yaşatan Bekir Kerkez telefonda, "Beni merak etmeyin biz iyiyiz, moralimiz yerinde. İnşallah bir an önce görevi bitirip geleceğiz" diye konuştu.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Komando, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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