Zeytin Dalı'nın kahramanları Fırat'ın doğusu için sınırda
31 dakika önce
Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten çıkan zırhlı araçlar, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine gitti.
Zeytin Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay
ve Kilis
'ten çıkan zırhlı araçlar, Fırat
'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Akçakale
ilçesine gitti. Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten yola çıkan yaklaşık 40 zırhlı araç, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi. Gece saat 01.00 sıralarında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına girdi. Konvoyda komando ve tanklarla birlikte obüs ve mühimmat olduğu gözlendi.
(İHA)
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