Zeytin Dalı şehidi onbaşı Haydar Şenel'in son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı: Çocuğun eline krem sürmüş - Son Dakika
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Zeytin Dalı şehidi onbaşı Haydar Şenel'in son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı: Çocuğun eline krem sürmüş

23.05.2022 15:01

Terör örgütünün Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne yönelik saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in Suriyeli bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.

Yaralandıktan sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakımda müşahede altına alınan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilen 24 yaşındaki şehidin olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı.

ÇOCUĞUN ELİNE KREM SÜRMÜŞ

9 Mayıs'ta görev yaptığı bölgede Şenel'in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı.Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel'e, "Nerelisin Haydar, çocuk var mı" diye sorduğunda "Hataylıyım komutanım" diye cevap veriyor.

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Kaynak: İHA

Araştırma, Piyade, Hatay, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytin Dalı şehidi onbaşı Haydar Şenel'in son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı: Çocuğun eline krem sürmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytin Dalı şehidi onbaşı Haydar Şenel'in son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı: Çocuğun eline krem sürmüş - Son Dakika
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