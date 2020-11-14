Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya'da yaşatılıyor - Son Dakika

Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya'da yaşatılıyor

14.11.2020 10:33
Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya'da yaşatılıyor, System.String[]

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan er Muhittin Talha Çalışkan'ın İsmi Kızılkaya da yaşatılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan er Muhittin Talha Çalışkan'ın İsmi Kızılkaya da yaşatılıyor.

Kızılkaya Belediyesi Lojmanları inşaat çalışmaları tamamlandı. Mili Emlak Genel Müdürlüğü'nden, Kızılkaya Belediyesine tahsisi gerçekleşen sağlık ocağı lojmanlarının, bir süredir devam eden inşaat çalışmaları sona erdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kızılkaya Belediye başkanı İlkay Güngör, "Atıl durumda olan, uzun yıllardır kullanılmayan ve kaderine terk edilen binayı tekrar kullanılabilir hale getirirken, bizlerden desteğini esirgemeyen Burdur Milletvekilimiz Yasin Uğur'a, İl Başkanımız Hikmet Ökte'ye ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Bucaklı hemşerimiz Şehit Muhittin Talha Çalışkan'ın adını verdiğimiz lojmanlarımızın da beldemize hayırlı olmasını dilerim." dedi. - BURDUR

Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya'da yaşatılıyor
Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya'da yaşatılıyor

Zeytin Dalı, Kızılkaya, İnşaat, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya'da yaşatılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım
Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin         
10:28
"Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı         
09:53
Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz         
09:33
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı         
09:24
Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı         
09:13
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti         
22:04
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi         
20:28
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 10:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya'da yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei