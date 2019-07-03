Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye asker takviyesi
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Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye asker takviyesi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ile komanda takviyesi yaptı.

Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye asker takviyesi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ile komanda takviyesi yaptı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandolar Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki sınır birliklerine takviyeye gönderildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:34 Kaynak: İHA
Suriye, Güncel
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