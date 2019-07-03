Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye asker takviyesi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ile komanda takviyesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:34 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetli, Suriye
sınırındaki birliklere askeri araç ile komanda takviyesi yaptı.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandolar Zeytin
Dalı Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki sınır birliklerine takviyeye gönderildi. - HATAY
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