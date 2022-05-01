Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 19 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

01.05.2022 10:56
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

YORUMLAR
500
MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı, Terörist, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 19 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:17 İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 11:01:19. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 19 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement